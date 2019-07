Accident mortel d'Englos sur l'A25 : la garde à vue du chauffeur du poids lourd a été levée

Le chauffeur routier était entendu depuis mardi par la police et est ressorti libre de sa garde à vue ce vendredi matin, a-t-on appris auprès du parquet de Lille. A ce stade de l'enquête, il n'a pas été déferré, ni mis en examen. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'aucune charge ne sera retenue contre lui, les investigations sur les causes de cet effroyable accident étant toujours en cours.Mardi matin, vers 9h35, le poids lourd que ce chauffeur conduisait a percuté sur l'A25 une voiture par l'arrière, passant au-dessus de ce véhicule qui s'est encastré sous un autre poids-lourd situé juste devant. Prise en sandwich, la voiture a été littéralement broyée sous le choc et son conducteur, un homme de 57 ans domicilé dans le Nord, a été tué.Les deux camions impliqués ont été saisis pour les besoins de l'expertise. La cabine du poids lourd qui était à l'arrière a été fortement endommagée mais la police a tout de même pu récupérer le chronotachygraphe, (la "boîte noire"), selon une source proche de l'enquête. La téléphonie devait également être analysée minutieusement.