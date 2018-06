Accusé de dépenses personnelles aux frais de la MEL, Damien Castelain refuse toujours de répondre

Accusé de dépenses personnelles aux frais de la MEL, Damien Castelain a “la haine”

Jacques Trenteseaux (Médiacités) : "M.Castelain choisit de charger pour ne pas parler du fond"

1. Pourquoi Damien Castelain répond-il sur le montant des factures, alors que c'est leur contenu qui pose problème ?

2. Pourquoi Damien Castelain n'attaque-t-il pas Médiacités ?

3. Pourquoi la plupart des élus soutiennent-ils Damien Castelain ?

Je serai ce soir au Conseil communautaire de la @MEL_Lille. L’occasion de dire à @DamienCastelain mon soutien face aux attaques polémiques dont il est l’objet. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 15 juin 2018

Le président de la(MEL),est-il, comme il le dit, victime d'une "chasse à l'homme" ? La publication vendredi d'un article du site Médiacités affirmant qu'il prenait "quelques libertés avec l'argent du contribuable" l'a fait sortir de ses gonds en conseil métropolitain vendredi soir. Les mots employés ("haine", "pseudo-journalistes"...) sont violents.a-t-il parlé ainsi, de façon véhémente, pour éviter de répondre sur le fond, comme le suggère Médiacités dans un nouvel article paru ce lundi ? Les questions restent en tout cas nombreuses."Les chiffres de Médiacités sont faux ! En quatre ans, ce sont 19 000 euros de frais de représentation, (...) 395 euros par mois de frais de représentation du président de la 4e métropole de France", a lancé le président de laVêtements, dîners, hôtels mais aussi valise, friandises, bouquets, soins esthétiques, achats de pharmacie... Dans ses articles, Médiacités cite des achats réalisés avec l'argent de la MEL et qui, selon le site internet, "n'ont pas grand chose à voir" avec ses fonctions politiques. Le montant de ces factures n'est jamais très important mais c'est bien la nature des dépenses qui est au coeur du débat."Répétons-le : les remboursements des frais de représentation d’un président d’établissement public de coopération intercommunale ne sont acceptés qu’« en raison des responsabilités liées aux fonctions qui lui sont confiées et aux sujétions rencontrées »", écrit le site internet qui publie les factures en PDF Une façon de dire que la question posée par l'article n'est pas une question financière mais de principe. Un élu a-t-il le droit de tout se faire rembourser ? : "Qui peut ainsi prétendre que ces nuits d’hôtel les week-ends à Paris – sans justification professionnelle – entrent dans ce cadre ?"Pas de droit de réponse, pas d'attaque en diffamation.nous l'a confirmé : ni Damien Castelain, ni la MEL n'ont entamé de démarche dans ce sens. Damien Castelain n'a donc pas formellement contesté pour l'instant les informations du site internet.Nous avons également sollicité une interview ce lundi. Il a décliné.Après l'intervention deen conseil communautaire, les élus de la MEL ont presque tous applaudi., deux élus très influents à la MEL, ont rapidement apporté leur soutien sans faille à leur président.Nous avons sondé d'autres élus ce lundi. La plupart sont sur la ligne du soutien. "Je n'ai pas lu cet article. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup", nous explique par exemple le maire d'une commune moyenne. "Je fais confiance en son honnêteté.", nous dit un autre. "Toutes les questions de Médiacités sont légitimes. Sa colère est aussi légitime."Rares sont les voix un peu discordantes : "La meilleure solution pour Damien Castelain serait de donner de réponses. Je ne pense pas qu'on puisse attaquer la presse dans ces formes là en démocratie. Pour moi, l'argent public, c'est sacré", explique un élu membre de l'exécutif.Aucun élu n'a évoqué d'éventuelles suites à cette affaire. A la MEL, on semble clairement miser sur le temps pour que le bruit médiatique se tasse...