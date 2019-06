Anne-Sophie Roquette, micro du LOSC: “Je n’aurais pas assez du reste de ma vie pour rendre tout l’amour que j’ai reçu !”

Anne-Sophie Roquette dans Vous êtes Formidables

Anne-Sophie Roquette, c’est la plus belle voix du monde, glisse Rudy Garcia à la fin d’un match, entraîneur du LOS (2008-2013).

Anne-Sophie Roquette, la voix du LOSC en 1991

Anne-Sophie Roquette, élue Micro d'or en 2003

Les adieux du club de Lille et du stade Pierre Mauroy à Anne-Sophie Roquette, le 18 mai 2019.

Retour sur le 18 mai et l'au revoir d'Anne-Sophie Roquette au LOSC

Anne-Sophie Roquette avec sa famile dans le stade de Pierre Mauroy

Lorsque tout le stade chante et communie, il m’arrive régulièrement d’avoir les larmes aux yeux. Tellement c’est beau, tellement c’est fort, nous disait-elle dans une vidéo du 16 avril 2019.

Anne-Sophie Roquette a raccroché son micro. Elle a entre-fermé la porte du stade Pierre Mauroy pour ouvrir d’autres horizons. 30 ans à chanter dans les stades, à animer les avant-matchs, les mi-temps, les matches.Qu’il pleuve, que ce soit la victoire des joueurs ou la défaite du club, Anne-Sophie a toujours été là. Là, pour mettre en condition les spectateurs, pour encourager les joueurs, pour souhaiter les anniversaires des supporters, pour unifier cette grande famille du LOSC.Le foot, pour elle, c’est une histoire de mère en fille. Pionnière car seule femme au micro pendant des années, chapeau bas !Alors pour résumer, être le micro du LOSC pendant 30 ans, c’est vivre 664 matchs, accueillir 10 présidents, partager avec 22 entraîneurs et découvrir cinq logos. "Quand on fait le bilan, c’est vrai que c’est incroyable. Pourtant, ces années ont passé tellement vite, que je n’ai pas l’impression que ça ait duré aussi longtemps."Tombée dans le virus du foot depuis l’enfance, la jeune fille joue au ballon rond dans les terrains de la métropole lilloise avec ses copains d’alors, les futurs joueurs du LOSC Stéphane et Pascal Plancque. "J’ai grandi à Lambersart et c’est pour ça que le LOSC, c’est mon club de cœur. Je dis toujours que si j’étais née à Liévain, j’aurai été Sang et Or."Choisie lors d’un casting réalisé dans un stade vide en 1989, elle devient la première femme speaker d'un stade."Le président de l’époque recevait beaucoup de lettres de femmes de supporters, dont les maris n’étaient pas là un week-end sur deux (...). Il s’est dit : "Je vais montrer aux femmes que le football, c’est aussi pour elles.'" Depuis Anne-Sophie Roquette est de tous les matches et parcourt, de long en large, tous les terrains.Les clichés de genre, la voix du LOSC, élue Micro d’or en 2003, les balaye d’une main. À l’époque, le journaliste Philippe Gougler réalise un reportage sur elle et lui demande "Vous, vous êtes une dingue de foot ?". Anne-Sophie lui répond "C’est vrai que j’aime beaucoup ça … Je suis tombée dedans par maman … Elle était fana de sport et de foot, à l’inverse de mon père qui détestait ça !".Des clichés, qu’elle a réussi au fil des années à estomper : "Mes premières années ici ont été difficiles. Parce que pour beaucoup d’hommes dans le milieu du foot, quand vous êtes une femme vous ne pouvez pas aimer le foot et ne pas le comprendre."Alors à force d’avoir égrainé le nom des joueurs lors des présentations... À force d’avoir été parfois maternante avec les footballeurs et leurs fans ou d'avoir souvent trouvé "le petit truc qui fait plaisir"... À force d’être restée naturelle en toute circonstance ... les adieux du stade à la voix du LOSC ont été phénoménaux.Ce 18 mai dernier, le stade est plein à craquer pour le dernier match du LOSC de la saison face à Angers. "Merci Anne-So ! Merci Anne-So ! Merci, merci, merci Anne-So !" ont chanté en cœur les 42 704 spectateurs.Il faut la voir Anne-Sophie Roquette, la voix du stade, sur le terrain, courir sous les applaudissements avec sa petite fille et ses deux fils, une émotion si dense dans le regard. "Je n’aurais pas assez du reste de ma vie pour rendre tout l’amour que j’ai reçu au soir du 18 mai.""À un moment, il faut savoir passer le flambeau". Anne-Sophie Roquette arrête donc d’être le micro du LOSC, mais continue d’être là sur les émissions de France 3 Hauts-de-France.Le rire communicatif d’Anne-So, toujours dispo et enthousiaste est donc toujours à entendre du lundi au vendredi. Avec Thibaut Rysman, elle co-anime dans la bonne humeur l’émission Ensemble, c’est mieux ! . Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, Anne-So continue son chemin dans les allées du Nord.