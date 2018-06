ARCHIVES. Saint-André : quand l'usine Jean-Caby ouvrait ses portes à l'ORTF en 1968

Une petite musique guillerette sur un abattage massif de porcs. L'image aurait du mal à passer dans un reportage en 2018, mais elle semblait naturelle cinquante ans plus tôt, lorsque l'usine Jean Caby de Saint-André-lez-Lille était au sommet de son activité.Ce reportage de l'ORTF, tourné le 14 février 1968, a été exhumé des archives de l'INA alors que l'usine vit son dernier jour après sa liquidation judiciaire, décidée mercredi par le tribunal de commerce de Lille On y découvre la production des fameuses saucisses de Jean Caby, ", à travers toutes les étapes et des chiffres qui à l'époque donnaient le tournis :Des saucisses "que vous retrouverez dans votre choucroute ou dans la forme beaucoup plus simple du hot-dog que vous achetez au coin de la rue" nous informe la voix du journaliste de l'époque.