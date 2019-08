Avion : un appel à témoins lancé après la disparition d'un homme de 45 ans

[#AppelàTémoin] Dany, 45 ans ( 50 d'âge apparent ) a disparu le 5 août 2019 vers 17 heures 30 de son domicile, Aidez nous à la retrouver. En cas d'information contactez le commissariat de police d'Avion. Merci pour vos RT ! pic.twitter.com/DeJqHnthun — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) August 7, 2019

La police du Pas-de-Calais a lancé un appel à témoins suite à la disparition d'un homme, prénommé Dany, à Avion (Pas-de-Calais). Ce dernier, âgé de 45 ans, a quitté son domicile le lundi 5 août à 17h30, sans téléphone, sans moyen de paiement,Dépressif, sa disparition a été jugée inquiétante par son ex-conjointe et mère de ses enfants. Dany mesure 1m75, est de corpulence, a les yeux bleus et présente une cicatrice sur le front.Lorsqu'il a quitté son domicile, il était vêtu d'un sweat à capuche bleu marine, d'un jeans bleu et de chaussures de sport AirMax bleu marine. Il est susceptible de tenir des propos incohérents.Toute personne susceptible de fournir des renseignements aux enquêteurs peut composer leou le(heures ouvrables), ou bien leen dehors des heures ouvrables.