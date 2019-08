La Bassée : la gendarmerie alerte sur une nouvelle escroquerie par SMS

Après avoir découvert un nouveau système de marquage de la part des cambrioleurs, la gendarmerie a repéré récemment une nouvelle escroquerie par SMS, a annoncé La Voix du Nord Des messages signés La Poste, où votre prénom est mentionné, qui indiquent qu'il faut payer 1,95€ pour recevoir un colis. Sinon quoi, vous payerez 15€ de frais de dédouanement. C'est une pure arnaque, qui "se diffuse très rapidement".Si vous recevez ce genre de SMS sur votre téléphone portable, surtout ne cliquez pas sur le lien et ne renseignez en aucun cas vos coordonnées. Celui qui se cache derrière ce SMS pourrait ainsi voler vos données et utiliser votre carte bancaire sans que vous vous en aperceviez.Si vous avez cliqué sur le lien mais que vous n'avez pas renseigné vos coordonnées, veuillez tout de même surveiller vos comptes bancaires dans les jours qui suivent, préconise la gendarmerie de La Bassée.Si vous avez renseigné vos coordonnées, il faut que vous fassiez immédiatemment opposition auprès de votre banque et que vous alliez déposer plainte à un commissariat de police ou à la gendarmerie.