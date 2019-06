La Bassée : les gendarmes multiplient les interventions contre les rodéos urbains

Les policiers et les gendarmes de la métropole lilloise font face à une recrudescence des rodéos urbains, avec le retour des beaux jours. C'est notamment le cas à La Bassée, où les militaires ont été appelés à plusieurs reprises ces dernières semaines.Plusieurs opérations ont ainsi été menées dans le quartier du Tilleul, particulièrement touché par le phénomène. La dernière en date, lundi 17 juin, a conduit à l'interpellation d'un homme de 29 ans.En arrivant sur les lieux, les gendarmes ont trouvé quatre jeunes en plein rodéo, qui les insultent copieusement et les rovoquent. À l'arrivée de renforts, ils procèdent alors à un contrôle d'identité, mais l'un des jeunes s'emporte et pousse l'un des enquêteur, avant de se rebeller en abreuvant d'injures les forces de l'ordre. Il a aussitôt été placé en garde à vue.