Bousbecque : quand Jean-Pierre Papin donne (pour la bonne cause) le coup d'envoi d'un match de football féminin

"Toutes les causes sont bonnes à défendre"

Jean-Pierre Papin à Bousbecque pour Octobre rose : "Toutes les causes sont bonnes à défendre"

Un grand homme du football français sur la pelouse du stade Léon-Dalle de Bousbecque... La venue de Jean-Pierre Papin dans la commune nordiste, à l'occasion d'un match du championnat de football féminin, n'est pas passée inaperçue.Jusqu'à 2000 personnes se sont déplacées pour voir le match de quatrième division opposant le club local à l'équipe d'Amiens. Un match pour la bonne cause, puisque le club de Bousbecque a reversé les recettes des entrées et de la tombola à l'association " Vivre comme avant "."Toutes les causes sont bonnes à défendre" a confié entre deux autographes l'ancien international français, 3ballon d'or français et au palmarès bien rempli à l'Olympique de Marseille.JPP, qui est né à Boulogne-sur-Mer et a grandi à Jeumont, était ainsi de retour dans sa région natale. "Il faut jamais d'oublier d'où on vient et le Nord, c'est ma patrie de naissance. Y revenir, même pas régulièrement, ça me fait du bien." L'ancien footballeur est aujourd'hui installé en région bordelaise.10 000 euros ont été récoltés sur l'ensemble de la journée. Quant au match, il s'est soldé par une nette victoire des Bousbecquoises 4 à 1.