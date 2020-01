Brouillard et opérations escargot d'agriculteurs : circulation très difficile vers Lille ce mercredi matin

Point de situation à 9 heures :

Sur l'A1 sens PARIS-LILLE : les perturbations sont présentes du secteur de Dourges jusqu’à Lesquin, soit 15 km de boucons.



Sur l'A2 secteur sortie AULNOY LEZ VALENCIENNES : les perturbations sont présentes sur 2 kilomètres dans les deux sens de circulation.

Perturbations également sur le secteur de Douchy-les-Mines jusqu’à Denain (5 km), avec une répercutions sur l'A21 au niveau de Lourches.



Sur l'A21 sens LENS-VALENCIENNES : perturbations au niveau de l'échangeur de Dourges.

Sens VALENCIENNES-LENS, les perturbations sont présentes de Montigny en Gohelle jusqu’à Vendin-le-Veil ,



Sur l'A22 sens GAND-LILLE : les perturbations sont présentes de Roncq à Bondues.



Sur l'A23 sens VALENCIENNES-LILLE : les perturbations sont présentes sur le secteur d'Orchies et de Templeuve à Lesquin.



Sur l'A25 sens DUNKERQUE-LILLE : les perturbations sont présentes dès les secteur de Steenwerck jusqu'à La Chapelle d'Armentières suite à un accident impliquant 1 poids lourd et 1 véhicules léger. Et d'Englos jusqu'à Lille. Par ailleurs un convoi de plus de 70 tracteurs a démarré de Bergues et circule sur la voie de droite en direction de Lille.



Sur l'A27 sens TOURNAI-LILLE : les perturbations sont présentes sur le secteur de Baisieux jusqu’à Lesquin.



Sur la RN 41 dans le sens LA BASSEE – LILLE : les perturbations sont présentes sur le secteur de Haubourdin jusqu'à la jonction avec l'A25.



Sur la R.N.O. (RD652) dans le sens ENGLOS – WASQUEHAL : circulation dense entre Marquette Lez Lille jusqu’à la jonction avec la V.R.U. (RD656), soit environ 6km.



Plusieurs cortèges de tracteurs doivent rejoindre les grands axes en direction de Lille vers 9h30, pour se rassembler à 11 heures devant la préfecture.