Canicule : la ville de Lille dévoile un plan contre les fortes chaleurs

[#Canicule] ☀☀☀

Face aux fortes chaleurs, la Ville de #Lille vous accompagne. Découvrez notre carte vous permettant de localiser les bâtiments frais, les points d’eau potable, et les parcs particulièrement frais et arborés de la ville ⤵https://t.co/pAMeb7Abmm pic.twitter.com/ecc1Ttot1h — Lille (@lillefrance) 24 juin 2019



Petite enfance

« Les écoles de #Lille ont reçu des packs d’eau ce lundi matin. Il est conseillé pour les enfants de se munir de gourdes pour éviter le plastique. Les restaurants scolaires ouverts toute la journée pour avoir accès aux fontaines à eau. » — Lille (@lillefrance) 24 juin 2019 [#canicule] 🌡

Dans les écoles de #Lille, les personnels des services municipaux ont reçu les consignes appropriées : activités physiques et déplacements adaptés ; distribution d'eau fréquente (mais il est conseillé aux parents de donner des gourdes). Classes aérées tôt le matin. pic.twitter.com/D1hrNl8weV — Lille (@lillefrance) 24 juin 2019



Pour les séniors

Un courrier a été envoyé à plus de 10.000 seniors pour rappeler certaines consignes et leur proposer de s’inscrire sur la liste du Plan d’alerte et d’urgence. Pour s’inscrire et bénéficier d'un suivi : 03 20 49 57 49 ou clicra@mairie-lille.fr

(CLIC seniors). pic.twitter.com/l4vwqRoRFZ — Lille (@lillefrance) 24 juin 2019



Points d'eau et lieux frais

Ouverture des parcs lillois jour et nuit, installation de brumisateurs, sensibilisation des séniors de la ville, approvisionnement et organisation dans les écoles et les crèches... La municipalité a dévoilé ce lundi un plan pour lutter contre les fortes chaleurs annoncées pour ces prochains jours."Un point de bonnes pratiques est fait dans chaque école. Des brumisateurs ont été mis à disposition des crèches. Nous veillons à ce que les accès aux endroits ombragés et frais soient possibles", ont annoncé les élus chargés de présenter le dispositif.Il est par ailleurs conseillé aux parents d'équiper les écoliers de gourdes "pour éviter le plastique".En cas d'alerte canicule, la mairie de Lille déploie un "plan d'alerte et d'urgence", destiné aux personnes fragiles et notamment les séniors. La municipalité annonce avoir envoyé un courrier à plus de 10.000 séniors pour les sensibiliser aux bonns pratiques en cas de fortes chaleurs.Il est possible de s'inscrire afin de pouvoir bénéfécier d'un suivi, en contactant le service "C.LI.C. Seniors de Lille, Hellemmes et Lomme", en contactant le 03 20 49 57 49, ou en envoyant un mail à clicra@mairie-lille.fr Par ailleurs, le "plan bleu" est déclenché depuis le 1er juin, assurant la mise à disposition d'une pièce fraîche avec ventilateurs dans tous les EHPAD.Des brumisateurs vont être installés dès mardi en plusieurs endroits de la ville : au parc Lebas, place Luther-King, place Degeyter (Fives) et place de la République, en plus des 16 fontaines à eau existantes.Une quarantaine de commerçants lillois sont également mis à contribution en proposant, à qui le souhaite, de remplir gourdes et bouteilles d'eau. Tous les points d'eau et lieux frais de Lille sont recensés sur cette carte ci-dessous (cliquer sur l'image) :