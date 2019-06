CARTE. Métropole de Lille : les véhicules les plus polluants interdits dès 2021, quelles communes sont concernées ?

Quelles communes seront concernées par l'interdiction des véhicules les plus polluants ?

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de vieilles voitures : les véhicules estampillés d'une vignette Crit'Air 4 ou 5 vont être "progressivement" interdits à la circulation à partir du 1janvier 2021. Le conseil de la métropole européenne de Lille a adopté vendredi 28 juin le principe d'une zone dite à faible émission (ZFE), interdite aux véhicules les plus polluants.La ZFE couvrira 11 communes dans lesquelles seront interdits à terme voitures, utilitaires et poids lourds – essence ou diesel – datant d'avant 2005, qui représentaient 23% du parc de véhicules à l'échelle de la métropole lilloise en 2016, précise la MEL dans un communiqué.Les 11 communes sont, Lille-Hellemmes, Lomme, Sequedin, Haubourdin, Loos, Faches-Thumesnil, Ronchin, La Madeleine, Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille et Lambersart, soit une zone de 60 km² représentée en rouge ci-dessous."Il s'agira d'une mesure permanente qui se mettra en place de manière progressive à compter de 2021, avec une première période d'information et de sensibilisation (...) avant une seconde étape qui pourrait conduire à de la verbalisation", ajoute la métropole.Pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, la MEL dit réfléchir "à des mesures pour accompagner ce changement et encourager notamment les citoyens à préférer les transports en commun ou le vélo".