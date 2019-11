Ce liquide rougeâtre filmé dans le métro lillois Ilévia est-il du sang ? Une vidéo et des rumeurs sont devenues virales

L’état du métro ligne 2 direction CH Dron hier vers minuit.. 😱 pic.twitter.com/EHFB4KO17N — INFO Roubaix (@RoubaixInfo) November 10, 2019



Ce n'est pas du sang

Concernant la vidéo du sang dans le métro lillois diffusée hier sur notre compte Twitter, il ne s’agit pas de quelque chose de « grave ». Aussi surprenant que cela puisse paraître, il s’agit tout simplement du vomissement 🤮 d’un SDF. 🚇 pic.twitter.com/4FxYntxy7i — INFO Roubaix (@RoubaixInfo) November 11, 2019

Un animal qui a eu la tête coincée dans les portes, une bagarre au couteau... Les images d'un liquide rougeâtre dans le métro lillois, pouvant laisser penser à du sang, diffusées dimanche sur le compte Twitter "INFO Roubaix ", ont fait place à de nombreuses rumeurs.La vidéo, légendée "L’état du métro ligne 2 direction CH Dron hier vers minuit" avec un émoji d'effroi, a été vue plus de 350 000 fois et partagée plus de 5000 fois en 24 heures.S'il s'agit bien du métro lillois et de la ligne 2 (Saint-Philibert / CH. Dron), le liquide qu'on voit sur les images n'est pas du sang. Contacté, Ilévia indique qu'aucune agression, bagarre ou autre fait grave n'ont eu lieu dans cette rame.La société de transports en commun de la métropole lilloise précise qu'il s'agit en fait de vomi, mélangé à un liquide d'origine indéterminée qui se trouvait dans une bouteille en verre qui a été brisée. Les faits datent bien de samedi soir.Ce lundi midi, INFO Roubaix a jugé utile de les repréciser, mais en évoquant tout de même du "sang".Attention aux "fake news" !