Une cinquantaine de points de vente La Redoute dans les Galeries Lafayette d'ici fin 2019

"Plus de 50 points de vente seront créés d'ici fin 2019 - dont 33 sont consacrés au prêt-à-porter et 20 à la décoration", marquant une "nouvelle étape" dans le rapprochement entre les deux sociétés, indique un communiqué conjoint, publié ce lundi.En 2017, les Galeries Lafayette ont racheté 51% du capital de La Redoute avec une option pour acquérir à terme 100% de l'enseigne nordiste.Les deux marques continuent d'évoluer de manière autonome, chacune ayant son propre plan de développement à horizon 2020 et conservant ses dirigeants actuels, mais des collaborations et des synergies sont mises en place entre les deux groupes.Ce rapprochement doit notamment générer un chiffre d'affaires cumulé de 5,5 milliards d'euros à l'horizon 2020.