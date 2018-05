Lille : la condamnation pour diffamation d'un ex-enseignant du lycée Averroès annulée en cassation

Les propos litigieux sont contenus dans un courriel privé adressé initialement à une seule personne

L'ancien professeur de philosophie du lycée musulman Averroès à Lillepoursuivi pour avoir critiqué des dérives islamistes au sein de l'établissement dans des mails censés rester privés, a été définitivement relaxé lundi 7 mai, après l'annulation de sa condamnation en appel par la Cour de cassation.La plus haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2016,Les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle visant une personne autre que le destinataire "ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel", a rappellé la Cour de cassation dans son arrêt."En l'espèce, les propos litigieux sont contenus dans un courriel privé adressé initialement à une seule personne" et "", rappelle la Cour.Soufiane Zitouni avait également publié en février 2016 une tribune dans Libération intitulée "Pourquoi j'ai démissionné du lycée Averroès" , dans laquelle il accusait les responsables du premier établissement privé musulman sous contrat avec l'Etat de diffuser "de manière sournoise et pernicieuse une conception de l'islam qui n'est autre que l'islamisme".L'établissement avait lancé peu de temps après une procédure judiciaire contre lui, sur la base de, qu'il avait ensuite transféré à trois autres professeurs.M. Zitouni, désormais, avait été condamné en première instance par le tribunal de police de Lille en septembre 2015, puis en appel en 2016."Je me suis pourvu en Cassation pour le collectif, pour les suivants, pensant que la décision pourrait faire jurisprudence", a réagi auprès de l'AFP M. Zitouni, "très content" de cette décision.Poursuivi également pour la tribune publiée dans Libération, il avait été relaxé en février 2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre.