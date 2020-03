Coronavirus : l'aéroport de Lille-Lesquin fermé, tous les vols commerciaux suspendus

Triste vision ce soir alors que nous accueillons les premiers appareils de AirFrance Hop qui vont se mettre en sommeil pour quelques semaines. Pensées amicales et confraternelles pour les équipes de @infos_hop : PN, personnels de Maintenance, services administratifs... pic.twitter.com/A0M1CoszF3 — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) March 20, 2020



Service minimum

Le dernier vol commercial à s'être posé sur le tarmac de l'aéroport de Lille-Lesquin est arrivé dimanche soir de Nice à 20h25.Le site est depuis fermé au public, suite notamment à la suspension de tous les vols Easyjet et Ryanair, indique l'aéroport dans un communiqué."Avec l’annonce de la suspension des vols des compagnies easyJet et Ryanair, le trafic des vols commerciaux sera totalement interrompu à compter de ce lundi 23 mars. Aéroport de Lille maintient cependant un service minimum pour les derniers passagers en cours de rapatriement et pour assurer la disponibilité des infrastructures pour les services d’urgence et de Santé", est-il précisé.Une activité de permanence est néanmoins maintenue sur le site, en cas de besoins liés notamment à la crise du Covid-19 (vols sanitaires, militaires, rapatriements ou déroutements).Les agents du parking restent opérationnels pour les personnes devant y réupérer leur véhicule, informe l'aéroport."Nos équipes de maintenance assureront la surveillance et l’entretien des infrastructures afin de permettre une reprise de l’activité dans les meilleurs délais et avec toutes les garanties de sécurité et de confort pour les compagnies aériennes et leurs passagers ; l’encadrement et les services administratifs restent également mobilisés, toutes les équipes sont organisées en télétravail pour assurer la continuité de leurs activités et permettre une reprise rapide des opérations" ajoute le communiqué.