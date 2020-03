Coronavirus : à l'aéroport de Lille-Lesquin, tous les vols hors-Schengen sont annulés

Ce mardi après-midi, un dernier vol Air Algérie pour Alger est encore prévu à 13h50. Et ce sera visiblement le dernier.Avec l'annonce lundi de la fermeture des frontières extérieurs de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, "tous les vols hors Schengen sont annulés", nous a indiqué le directeur de l'aéroport de Lille-Lesquin, Marc-André Gennart.L'espace Schengen comprend les territoires de 26 États européens, parmi lesquels 22 membres de l'Union Européenne (dont la France, la Begique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc...) et 4 états associés (Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège)."On s'oriente vers une fermeture de tous les vols commerciaux car les compagnies aériennes vont suspendre leurs activités", prévient Marc-André Gennart. "L'aéroport va rester en veille pour accueillir les évacuations sanitaires ou des vols militaires".Ce mardi après-midi, plusieurs vols intérieurs Air France et Ryanair (Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Nice...) ont également été annulés Plusieurs vols Air France (vers Lyon à 13h55, vers Marseille à 18h, vers Bordeaux à18h30, vers Nantes à 18h45) et Easy Jet (vers Bordeaux à 20h25, vers Nice à 20h30, vers Toulouse à 20h50) sont encore maintenus pour le moment.Le recours au personnel va être limité au "strict minimum", selon le directeur de l'aéroport de Lille, qui va mettre une partie de son personnel au chômage technique. La structure emploie directement 120 salariés, mais ce sont en temps normal 1600 personnes qui travaillent sur le site, en comptant les sous-traitants.