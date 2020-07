Coronavirus : un dépistage organisé à Linselles vendredi

Plusieurs opérations similaires organisées dans la région

Cette opération "de terrain", à destination des habitants de Linselles et des communes des environs, se tiendra le vendredi 3 juillet de 10h à 18h à la salle communale Jacques Brel, rue de Tourcoing.En partenariat avec la préfecture, la municipalité et l’Assurance maladie, l'Agence régionale de Santé (ARS) va proposer à cette occasion des tests virologiques PCR gratuits. Il s'agit de prélèvements nasopharyngés qui permettent de savoir si l’on est porteur du Covid-19 au moment du test.Un test sérologique, par prise de sang, sera également possible. Il permet d’identifier la présence d’anticorps et ainsi de savoir si l’on a été porteur du Covid-19 par le passé."Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie nationale "Protéger, tester, isoler" pour lutter contre le coronavirus", indique la préfecture du Nord. "Il s’agit d’aller aux devants des patients afin de les encourager à consulter et à se faire dépister".Plusieurs opérations similaires sont organisées dans les cinq départements des Hauts-de-France. "Mises en place dans le contexte particulier de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, elles s’inscrivent plus largement dans les actions de l’ARS pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé", ajoute la préfecture. "Ces dépistages de terrain ont par ailleurs pour objectif pour l’ARS de s’assurer sur le terrain qu’il n’existe pas dans la région une circulation du virus qui aurait échappé aux signaux et indicateurs de surveillance de l’épidémie".