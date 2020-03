Coronavirus : lire pendant le confinement, les initiatives originales des libraires de la métropole lilloise

"Apéro littéraire" sur Twitter depuis Lille

19:30, c’est l’heure de prendre l’apéro littéraire chez Place Ronde !

Au commencement la lettre A comme Amour accompagnée d’un verre de Mas Amiel.

Ce livre est à l’origine de mon présent de libraire. Une pensée ce soir vers Milan et l’Italie. pic.twitter.com/qX7HFl65O2 — Place Ronde (@PlaceRonde) March 29, 2020

Fabienne Van Hulle de La Place Ronde vous délivre ses conseils lecture pendant le confinement.





Jeux participatifs depuis Roubaix

Lecture à voix-haute depuis Marcq-en-Baroeul

Un extrait de "Mon ex, la mort et moi", ça vous dit ?



Des milliers d'ebooks gratuits

Et si vous tentiez les ebooks ?



Les avantages : une bibliothèque qui ne prend pas de place et un accès aux nouveautés 24/24, 7 jours sur 7, disponibles à partir de votre canapé 😉



➡ https://t.co/dS1xZSGtK8 pic.twitter.com/k0jOzw0qKa — Decitre (@Decitre) March 21, 2020

Lire contre l'isolement

Pour garder le lien avec les livres et la lecture, les libraires nordistes rivalisent d'imagination pendant le confinement. Voici une liste non exhaustive de leurs initiatives.La librairie Place Ronde à Lille propose depuis hier un "apéro littéraire" pour garder un lien, échanger entre lecteurs. Une suggestion est postée sur Twitter à 19h30 puis les lecteurs sont invités à échanger sur le livre... ou sur les sujets qu'ils préfèrent !La librairie Autour des mots à Roubaix, lance un jeu participatif sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle propose une phrase à illustrer par un dessin, une chanson, une photo... Elle publie les collaborations à midi sur sa page Facebook.A Marcq-en-Baroeul, la librairie La Forge fait des lectures à voix haute sur YouTube depuis le début du confinement. La libraire aimerait organiser une bourse aux livres à la réouverture, puisque ses clients ont le temps de trier en ce moment.Le Furet du Nord a décidé de mettre à disposition de ses lecteurs 5000 ebooks dont 2500 grands classiques sur son site pendant la période de confinement.De son côté, la Fnac propose 500 livres en accès libre . Les librairies Decitre proposent jusqu'à 90 eBooks à télécharger gratuitement sur sa tablette ou son ordinateur. Le mot-clé de cette opération ? #LisezChezVous. L'opération est valable jusqu'au 5 avril, avant un éventuel prolongement.Chez Cultura, près de 3 000 livres numériques sont disponibles en format epub ou PDF , de l'heroic fantasy à la romance en passant par le polar.L'association Lis avec moi va lancer "des histoires partagées pour garder le lien". Via les réseaux sociaux, une chaîne de bénévoles va proposer les lectures d'histoires, de comptines à destination des publics isolés : foyers d'enfants placés, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, personnes âgées en Ehpad.