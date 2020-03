Coronavirus - Métropole lilloise : les abonnements Ilévia remboursés pour les professionnels “en première ligne”

Par solidarité avec tous ceux qui sont en première ligne pendant la crise sanitaire du #COVID19, la @MEL_Lille va rembourser les abonnements #ilevia de toutes les professions mobilisées dans cette période difficile. pic.twitter.com/804ZJFmLgV — Damien Castelain (@DamienCastelain) March 25, 2020



10 secteurs professionels

Les personnes obligées de se déplacer en transports en commun pour remplir une mission professionnelle essentielle dans la métropoe lilloise, se verront remboursées de leur abonnement Ilévia.Mesure annoncée ce mercredi par la MEL dans un communiqué."Aux côtés des métropolitains en première ligne face à la crise sanitaire que connaît notre pays, la Métropole Européenne de Lille (MEL) fait le choix de soutenir tous les professionnels qui garantissent par leur travail la continuité des services publics et la vie au quotidien en facilitant au maximum leurs déplacements", est-il écrit dans le communiqué.Ainsi, une dizaine de secteurs professionnels sont concernés par cette mesure, valable pour les abonnements à compter du 1er mars :(police et gendarmerie nationale, police municipale, …)(pompiers, militaires, …)(commerçants, caissiers(ières), agents de sécurité, …)(collecte des déchets, eau potable, transports, énergie, numérique, services communaux mobilisés, services funéraires, services postaux, …)(médecins, infirmiers(ères), aide-soignant(e)s, restauration, sécurité, …)(médecins, sages-femmes, infirmiers(ières), ambulanciers, pharmaciens, biologistes, radiologues, …)(EHPAD, EHPA, …) ; - Les personnels pour personnes handicapées, des services d’aide à domicile, des lits d’accueil médicalisés et des haltes soins santéPour en bénéficier, les usagers concernés auront simplement à faire leur demande sur le site ilevia.fr et y joindre un document justifiant leur fonction et un justificatif d’achat de leur abonnement, précise la MEL.