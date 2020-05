Coronavirus : risquez-vous de souffrir d'une forme grave de Covid-19 ? Faites le test de l'Institut Pasteur de Lille

Le Covid Score, c'est quoi ?

Un outil informatif mais pas scientifique

Où faire le test ? Vous pouvez réaliser le test de l'institut pasteur sur le site www.covid-score.fr gratuitement en quelques clics.

Qui n'a pas tenté d'estimer, plus ou moins précisement, les risques d'être atteint très durement voire de mourir du virus depuis le début de l'épidémie de coronavirus ? Mieux que des conjectures, l'Institut Pasteur de Lille a développé un "Covid Score".Pour connaître ses risques de développer une forme grave du coronavirus, tout se passe sur www.covid-score.fr Sur la page unique, il suffit de renseigner son poids et sa taille afin d'obtenir son indice de masse corporelle (IMC). Un tableau où apparaissent plusieurs tranches d'âge permet ensuite de déterminer un score, compris entre moins de 0,1 et plus de 130.Si votre score est inférieur ou égal à 1 "Votre risque de contracter la maladie Covid-19 et d’en décéder est alors inférieur ou égal à celui de la population générale,", explique le site.Si votre score à l'inverse est supérieur à 1, vous êtes considéré plutôt plus vulnérable que les autres face à la maladie. Plus le score est important, plus vous êtes en danger. Un code couleur permet aussi de s'aiguiller.Le covid score se base sur "les personnes qui sont actuellement en bonne santé et sans maladie chronique apparente". Autrement dit, le calcul ne tient pas compte des antécédants médicaux ou des fragilités individuelles des personnes qui réalisent le test.L'Institut Pasteur précise d'ailleurs qu'il s'agit bien sûr d'une indication, d'une tendance, afin d'indiquer aux personnes qui pratiquent le test quels sont les comportements à adopter pour réduire les risques.Si les chiffres sont rassurants pour certains d'entre nous, l'Institut rappelle en préambule qu'"Alors que nous ne présenterons, pour la plupart que quelques signes sans gravité, près d’un sur cinq d’entre nous fera une forme grave qui pourrait le conduire au décès."Cette plateforme, mise en ligne quelques heures avant la fin du confinement, permettra peut-être de rationnaliser les angoisses de certains ou d'inviter d'autres à la plus grande prudence après le 11 mai.