Coronavirus : les bus, métros, tramways Ilévia et les trains au ralenti à partir de lundi

⚠ Continuité du service – lundi 16 mars 2020

👉 Les 2 lignes de métro circuleront avec une fréquence modifiée.

👉 Le tramway circulera avec une fréquence modifiée. — ilévia (@ilevia_actu) March 14, 2020



Bus fortement impactés

ℹ Pour connaître en détail les prévisions de trafic, consultez l'ensemble des outils d'information : https://t.co/08x8WlhMVl pic.twitter.com/0jZu2huH4O — ilévia (@ilevia_actu) March 14, 2020



Moins de trains

ℹ️ Lutte contre la propagation du #Covid_19: @SNCF adapte son niveau.

À partir du lundi 16 mars 2020, 80% de la circulation des trains du quotidien et des trains longue distance seront assurés.



Communiqué de Presse :



🔗 https://t.co/Y2Ufxlon7J pic.twitter.com/uEUEteg7Go — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) March 13, 2020

Bus, métros et tramways Ilévia circuleront avec des fréquences modifiées à partir du lundi 16 mars dans la métropole lilloise, a-t-on appris ce samedi par communiqué. "Les mesures prises par le Gouvernement (fermeture des établissements scolaires, des crèches, incitation au télétravail...) conduisent ilévia à mettre en place un plan de transport adapté afin de garantir la meilleure continuité de services sur le réseau", est-il indiqué.Par conséquent, la fréquence des métros sera ralentie, avec une rame toutes les 2m30 sur la ligne 1, toutes les 3 minutes sur la ligne 2.Des perturbations sont également à prévoir côté tramways : un trajet toutes les 7 minutes sur le tronc commun (entre Gare Lille-Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 14 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.La circulation des bus devrait être fortement perturbée à partir de lundi, prévient Ilévia, "avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites. Certaines lignes ne circuleront pas. Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr ".La montée et la descente des bus pourra se faire par toutes les portes, informe Ilévia. La compagnie de transports en commun précise par ailleurs que trois de ses agences seront fermées à partir de lundi : à Lille place des Buisses, à Villeneuve d'Ascq Hôtel de Ville, et à Roubaix Eurotéléport.Le coronavirus Covid-19 aura également un impact sur le rail, avec une circulation réduite des TER et trains longues distances. La SNCF assure que 80% des trains circuleront sur son réseau à partir de lundi.La SNCF invite les voyageurs à consulter les horaires de trains actualisés sur son site internet