Coupe Davis au Stade Pierre-Mauroy : neuf jours pour guérir le blues des Bleus

La pire saison française en 40 ans

Quelques photos de plus du stage de préparation de l'équipe de France pour la finale de la Coupe Davis. #FRACRO. #TousEnBleu https://t.co/UiKpRc3H5F pic.twitter.com/Voi2pJQHY4 — FFT (@FFTennis) 16 novembre 2018

"Notre état d'esprit, c'est de travailler le plus possible"

Pouille en panne de confiance

Le retour de Tsonga

C'est la délicate équation que doit résoudre le capitaine Yannick Noah avant la finale de la Coupe Davis contre la Croatie, du 23 au 25 novembre à Lille.S'ils ne sont qu'à trois points d'un doublé inédit pour la France et que n'ont réussi que cinq nations, les Bleus ont accompli sur le circuitPour la première fois depuis 1980, aucun ne s'est hissé en quart de finale en Grand Chelem.Au classement,du jamais vu depuis douze ans. Deux semaines plus tard, plus aucun ne figurait même dans le top 25, alors que, sauf rebondissement, ils affronteront un joueur du top 10,(7), qui disputait cette semaine le Masters à Londres, et un du top 15, le jeune Borna Coric (13e), dans moins d'une semaine.Pour relever le défi, Noah a réuni ses troupes très tôt. Depuis lundi, sont rassemblés à Marcq-en-Baroeul ses trois potentiels joueurs de simple,. Le capitaine n'a pas appelé de joueur pour pallier le forfait du N.1 français du moment,. Sa paire de doublea elle prolongé son séjour à Londres en s'offrant sa première demi-finale au Masters."Notre état d'esprit, c'est de travailler le plus possible, physiquement et mentalement, pour pouvoir gagner contre une équipe avec des joueurs beaucoup mieux classés que nous.. C'est pour ça qu'on est là si tôt, il nous reste dix jours pour se préparer", résumait mardi Noah.. Insuffler un, qui a accumulé les déceptions tout au long de la saison, dévissant du top 10 au rang de 32mondial et N.4 français. Ce qui l'a conduit à se séparer de l'entraîneur qui a accompagné ses jeunes années sur le circuit, Emmanuel Planque.. J'ai enchaîné des mauvaises défaites qui m'ont coûté de la confiance.", ne cachait pas le Nordiste de 24 ans après sa défaite d'entrée à Bercy, un scénario qu'il a vécu près d'une fois sur deux en 2018, dix fois en 21 tournois.Au point de lâcher alors que "si Yannick prend quelqu'un d'autre, au vu des résultats, je ne pourrai pas dire que c'est un mauvais choix...".L'atout du capitaine, c'est que(Fognini 20et Bautista 26). Et qu'il a remporté les trois simples qu'il y a joués. A Noah de trouver les clés pour entretenir cette dynamique.Son autre priorité, c'est d'armer au mieux physiquement Tsonga, dont le retour à la compétition ne date que de mi-septembre. Le Manceau de 33 ans, jusque-là privé de la campagne 2018, a été éloigné des courts pendant plus de sept mois par un genou gauche opéré (ménisque) puis récalcitrant, jusqu'à plonger au-delà de la 250e place mondiale.Depuis lundi, Noah et sa bande enchaînent ainsi, séance de relaxation dirigée par le capitaine, entraînements sur les courts en terre battue de la Ligue des Hauts-de-France et bains d'eau glacée.