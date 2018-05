Coupe du Monde 2018 : pas de fanzone à Lille, mais des matches retransmis au Zenith

5000 places sur inscription

Coupe du Monde 2018 : Martine Aubry : "On ne verra pas les fanzones" à Lille

Exit la masse des supporters au pied de la gare Lille-Europe, les chants de supporters en plein air, les marées multicolores qui s'agitent sous le soleil. Cette année, pour la Coupe du Monde qui démarre le 14 juin en Russie, la compétition sComptez. Lillois, Hellémois et Lommois seront par ailleurs prioritaires. Les mineurs de moins de 16 ans devront être accompagnés.Rien n'empêchera de venir en tricolore, mais il n'y aura plus la foule en plein air que l'on peut voir sur la photo de l'Euro 2016 que la ville de Lille affiche dans son tweet." explique la maire de Lille Martine Aubry pour qui, même s'ils ont "bien marché", "ont empêché des familles de venir avec des enfants." D'où la solution, plus assagie, de faire asseoir tout le monde au sein du Zénith.Quoi qu'il arrive, le Grand Palais diffusera les deux(6 juillet) et la(7 juillet). Et si les Bleus franchissent les éliminatoires au sein du groupe C, on pourra les suivre(30 juin) et(1juillet)