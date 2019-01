Coupe de France : le LOSC fait sa rentrée face à Sochaux





Fin de la trêve des confiseurs ce lundi 7 janvier pour les Dogues, qui retrouvent la compétition avec la, et la réception de(20h55) au stade Pierre-Mauroy.Unpris au sérieux par leet son entraîneur, qui a annoncé son intention d'aligner son équipe "quasimment type", sachant qu'il doit composer avec l'absence de trois titulaires habituels :et, suspendus... et, blessé. "On est sortis de la Coupe de la Ligue, on a la chance de recevoir... et on se doit de se jouer pour se qualifier, et avec la meilleure équipe", a prévenu le coach en conférence de presse d'avant-match.La Coupe de France est "sûrement le plus beau trophée", selon Galtier, qui l'a déjà remportée enlorsqu'il était adjoint d'à la tête du. Aujourd'hui adversaires, les Sochaliens sont en difficulté en championnat, à la 16e place de Ligue 2.L'entraîneur du LOSC veut aussi retrouver le goût du succès à domicile. Toujours 2e de Ligue 1,n'a néanmoins plus gagné sur sa pelouse depuis fin octobre (1-0 face à Caen) : "Ça, c'est tout aussi important que la qualification".Le LOSC reprend la compétition avec, toujours, des incertitudes en coulisses. Le club de Gérard Lopez attend toujours le rendu de décision de la. Les dirigeants lillois avaient passé leur examen le 10 décembre dernier, mais le gendarme financier du foot français a depuis mis sa décision enLe verdict est toujours en suspens, alors que lea débuté le 1er janvier. "On est peut-être le seul club à prendre du retard parce qu'o nattend une décision (...) Tout le monde peut travailler, peut recruter actuellement... Nous, on attend une décision. J'espère qu'ils ne vont pas rendre la décision le 29 janvier !", s'est agacé Christophe Galtier, qui a toutefois précisé que "si l'effectif ne bougeait pas, -il- ne souhaitait pas spécialement d'arrivée(s)".Après son match de Coupe de France ce lundi, Le LOSC se déplacera àsamedi pour le compte de la 20e journée de L1.