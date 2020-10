Covid-19 : en France, 7 des 10 communes où le virus circule le plus se trouvent dans la métropole lilloise

Les 20 villes au plus fort taux d'incidence. • © France Info

Roubaix, Wattrelos et Tourcoing en tête

Depuis la première vague de la Covid-19, Santé Publique France met à disposition le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs sur une semaine pour 100 000 habitants, à l’échelle des départements. Ces données sont désormais déclinées à l’échelle des communes, de quoi suivre plus précisément l’évolution de l’épidémie.Néanmoins, il faut analyser ces données avec précaution puisque les petites communes, peu peuplées, sont plus facilement sujettes à de fortes variations, le taux d’incidence étant ramené à 100 000 habitants.Ainsi, en isolant les petites communes, les données sont plus précises. France Info a listé les communes de plus de 10 000 habitants les plus touchées. Parmi les 10 premières, 7 d’entre elles se situent dans la métropole lilloise où le taux d’incidence global s’élève à 735 pour 100 000 habitants.

Le taux d’incidence le plus important est relevé, sur la semaine du 12 au 18 octobre, dans la banlieue de Saint-Etienne, avec 1400. Les villes de Roubaix et de Wattrelos enregistrent des taux supérieurs à 1000, avec plus d’une personne positive à la Covid sur 100 habitants.

L’hôpital de Roubaix, débordé, a d’ailleurs dû mettre en place le transfert de certains patients hospitalisés vers d’autres établissements des Hauts-de-France, une première depuis la reprise de l’épidémie L’Union Régionale des Professionnels de Santé demande des renforts face à la situation urgente.

La ville de Tourcoing n’est pas épargnée avec un taux d’incidence qui frôle les 1000.

4 autres communes de la MEL dans le top 10

Les villes de Roncq, Comines, Lys-lez-Lannoy et Hem font également partie des communes où le taux d’incidence enregistré est le plus élevé de France.



Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la généralisation du couvre-feu mis en place dans la métropole lilloise depuis une semaine à tout le département du Nord. Les déplacements non-essentiels sont interdits de 21H à 6H pour six semaines minimum, à partir de vendredi 23 octobre, minuit.

L’Agence Régionale de Santé a décrété le plan blanc dans tous les établissements publics et privés de la métropole lilloise, afin de permettre une déprogrammation massive des opérations non-urgentes et une coopération accrue entre les hôpitaux pour prendre en charge les malades de la Covid-19.