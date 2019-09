Croix : visite de la Villa Neutra, en plein rêve américain

Visite de la Villa Neutra à Croix, en plein rêve américain

Au milieu des maisons de briques, dans un vaste jardin arboré, se niche la Villa Neutra. En 1967 Marcel Delcourt, le patron des 3 Suisses, commande à Richard Neutra une maison familiale. L'architecte de renom imagine alors une construction au milieu de la nature, aux lignes épurées dans un style californien de l'époque."C'est ce qu'on a pu faire de mieux au milieu des années 60", estime un spécialiste de l'architecture moderne. "Cela en dit long sur la relation du commanditaire avec l'american way of life."Des jeux de transparence et plusieurs miroirs d'eau rendent la nature omniprésente. La propriétaire actuelle a racheté la maison en 1995 et s'émerveille encore : "En y vivant tout bouge, les arbres changent, les saisons, les miroirs d'eau bougent".La Villa Neutra est aujourd'hui à vendre. Elle pourrait être rachetée par des particuliers ou par la métropole lilloise pour la préserver. En attendant, elle se visite sur demande.