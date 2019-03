Cysoing : deux interpellations après la découverte d'un homme mort poignardé dans un bois

© Emmanuel Quinart / France 3

Deux personnes ont été interpellées par la gendarmerie, suite à la découverte samedi 9 mars d'un corps sans vie dans un bois de Cysoing , près de Lille, a indiqué une source proche de l'enquête, confirmant en partie une information de La Voix du Nord Le corps du jeune homme de 34 ans présentait, et l'autopsie lundi matin a confirmé quUne première personne a été interpellée et placée en garde à vue dimanche soir, et une seconde lundi, toutes les deux "".Une enquête a été ouverte par la brigade de recherche de la gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq. Lundi,, sans qu'il soit possible pour l'heure d'établir formellement un lien avec le corps retrouvé dans le bois de la Tassonière."On en est au stade des vérifications".