Déconfinement : Euralille, V2, Cité Europe... ces centres commerciaux qui pourraient ne pas rouvrir après le 11 mai

Sept centres commerciaux font plus de 40 000 mètres carrés dans le Nord Pas-de-Calais



Les enseignes du Nord Pas-de-Calais particulièrement présentes dans ces grandes surfaces

Le 11 mai prochain, tous les commerces (hors cafés bars et restaurants) rouvriront au public. Tous, sauf peut-être les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, sur lesquels se penche une étude du cabinet de Villeneuve d'Ascq SAD Marketing.Lors de son allocution à l'assemblée nationale le 28 avril, Edouard Philippe a expliqué que "les préfets pourront décider de ne pas laisser ouvrir, au-delà des sections alimentaires déjà ouvertes, les centres commerciaux de plus de 40 000 m", afin d'éviter de trop grands regroupements.Dans la région, sept centres sont concernés par la limite des 40 000 mètres carrés. Dans le Nord, il s'agit d'Euralille à Lille, de V2 à Villeneuve d'Ascq, des galeries marchandes des hypermarchés Auchan à Roncq et à Englos-les-Géants. Dans le Pas-de-Calais, Cité Europe à Coquelles, Lens 2 à Vendin le Veil et la galerie marchande d'Auchan à Noyelles-Godault pourraient ne pas rouvrir.Seulement, la décision dépend des préfets du Nord et du Pas-de-Calais. Euralille et V2 affirme travailler "avec les autorités pour déterminer les conditions de la réouverture". Les autres centres n'ont pas communiqué sur la réouverture ou non de leurs galeries à partir du 11 mai.Les Hauts-de-France ne sont pas les plus en danger face à cette possible non-réouverture qui concerne 104 établissements en France. En revanche, dans les plus de 11 000 boutiques présentes dans ces grands centres commerciaux, beaucoup appartiennent à des marques de la région.Les enseignes de vêtements Camaïeu et Okaïdi sont par exemple présentes dans 8 centres commerciaux sur 10 de plus de 40 000 mètres carrés en France. Promod et présent dans 72% de ces géants.Nocibé, Jules et Paul pourraient aussi être touchés si les centres ne restaient clos. Les marques de la MEL possède au moins un magasin dans 6 centres commerciaux sur 10 de plus de 40 000 mètres carrées en France.La situation est aussi à surveiller pour Décathlon et Auchan.