La dernière tournée de NTM passera par le Stade Pierre-Mauroy

NTM "La fièvre"

Le groupea ajouté ce mardi une nouvelle date à sa "" : le, le. L'enceinte villeneuvoise sera en configuration Arena, avec 13 500 places disponibles dont la vente débutera le 2 avril.Pour les fans nordistes deet, ce sera sans doute la dernière occasion de voir le célèbre tandem rap, ensemble, sur scène. Car il s'agit en principe de leuraprès trente ans de collaboration. "Plus de disque, ni de concert ensemble", a déclaré Kool Shen - Bruno Lopes de son vrai nom - la semaine dernière, dans un entretien avec l'Agence France Presse. "Ce seront nos tout derniers concerts. Là, il s'agit pour nous d'envoyer la dernière salve.""On ne s'était jamais justifiés en 1998 quand on a commencé nos propres projets artistiques, ni après les concerts des vingt ans en 2008 puis 2010. Car à l'époque ce n'était pas la fin de NTM. Ce qui nous conduit à l'acter à présent, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau disque. Je ne trouve pas très intéressant de monter sur scène sans proposer quelque chose de nouveau", avait-il ajouté.En quatre albums entre 1990 et 1998, Kool Shen et JoeyStarr, d'abord passés par la danse (breakdance, smurf) et le graffiti, ont fait de NTM l. Il y a d'abord eu "Authentik" et son brûlot prophétique "Le monde de demain", puis "1993... J'appuie sur la gachette", avec les paroles virulentes de "Police" et "J'appuie sur la gachette" boycotté par les radios."Paris sous les bombes" (1995) fut leur premier gros succès commercial porté par le single. Avant la consécration "Suprême NTM" (1998), devenu au fil du temps un des grands classiques du rap français (800 000 exemplaires écoulés) avec ses hitset