Deûlémont : un commerçant de bateaux incarcéré pour avoir vendu des embarcations à des migrants

Le gérant d'une société dedea été placé envendredi 22 mars, sur décision du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, dans l'attente de sonprochain pour "". Une information de La Voix du Nord confirmée par le parquet de Boulogne et par l'avocat du prévenu, Me Mathieu Masse.Il est reproché à l'entrepreneur d'avoir depuis début octobre vendu plusieurs(semi-rigides, d'une valeur d'une dizaine de milliers d'euros) à des réseaux de migrantsMe Masse a d'ores et déjà fait unede son client, jugeant son incarcération "extrêmmement coercitive et complètement injustifiée"."Le fait d'avoir vendu des bateaux ne fait pas de lui quelqu'un qui a aidé les migrants à traverser la Manche. Il fait juste du commerce et ça le met dans une situation catastrophique", plaide l'avocat. "On ne peut pas poursuivre un concessionnaire de voitures pour avoir vendu un bolide qui plus tard servirait à du trafic de drogues", poursuit-il.Dans ce dossier, una également été placé sous mandat de dépôt, accusé d'avoir transporté des migrants sur les plages d'où sont parties des embarcations pour l'Angleterre. Me Masse conteste par ailleurs la qualification de "" : "En réalité ce sont deux personnes qui sont prévenues, un chauffeur de taxi et un vendeur de pneumatiques, mais il n'y a ni migrant, ni passeur. Pourquoi il n'y a que deux personnes ?" s'interroge-t-il.Selon lui, le parquet de Boulogne avait requis à l'encontre du patron de Fluvyalis un simple placement sousdans l'attente de l'audience qui a été reportée à début mai.