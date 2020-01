Deûlémont : un mort et deux blessés graves dans un choc frontal entre deux voitures

#Deulemont un mort et deux blessés dans un accident au hameau de la Tache https://t.co/JgiEL7WeCK pic.twitter.com/AU6x7LP7MS — VDNArmentières (@VDNArmentieres) January 21, 2020

Les pompiers ont été alertés vers 16h20 ce mardi après une collision fontale survenue entre une Renault Clio et une Opel Meriva, à Deûlémont, dans le hameau de La Tâche, à l'intersection de la route du Quesnoy (D108) et du chemin de la Maigre Rue. Une photo publiée par nos confrères de La Voix du Nord témoigne de la violence du choc."Un de ces véhicules a été retrouvé sur le toit sous l’effet de la violence de l’impact", indiquent les pompiers. "Deux personnes, une femme de 31 ans et une enfant de 2 ans, ont réussi à s’extraire de leur habitacle avant notre arrivée".Ces deux personnes - considérées malgré tout "dans un état grave" - ont été transportées en urgence au CHU de Lille. L'occupant du second véhicule est en revanche décédé dans l'accident. Il s'agisait d'un homme âgé de 39 ans. Selon les pompiers, "le décès a été déclaré par un médecin sur les lieux".