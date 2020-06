Dieudonné renvoyé en correctionnelle pour avoir loué des salles anonymement à Roubaix et La Chapelle d'Armentières

Le parquet de Lille a demandé le renvoi en correctionnelle de Dieudonné pour avoir loué des salles pour se produire dans la métropole lilloise sans dévoiler son identité. Jugé pour recel d’escroquerie en janvier 2021, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.

C'est une affaire judiciaire qui s'ajoute à la (très) longue liste des audiences auxquelles Dieudonné est convoqué. Début 2018, Dieudonné - humoriste controversé notamment condamné une vingtaine de fois depuis le début des années 2000 pour provocation à la haine raciale, injures antisémites ou contestation de crimes contre l'Humanité - avait réussi à se produire en spectacle à Roubaix et à la Chapelle d’Armentières sans prévenir les propriétaires des salles qu’il avait loué, en se faisant passer pour une entreprise de cosmétiques. Le parquet de Lille a donc demandé son renvoi en correctionnelle le 14 janvier 2021 pour recel d’escroquerie.

Entreprise de cosmétiques

En janvier 2018, l’événement avait fait des émules. Dieudonné avait donné dans un premier temps deux représentations à la Condition Publique le même soir, rassemblant pas moins de 600 personnes à chaque fois. Comme nous l’expliquait à l’époque le directeur du lieu, Jean-Christophe Vasseur, personne n’était au courant de la venue de l’humoriste controversé. La salle avait été louée "à une entreprise pour une présentation de cosmétiques."

Néanmoins, en fin d’après-midi, des centaines de personnes se sont amassées devant la Condition Publique et Dieudonné est arrivé par la suite, "fier de son coup." Jean-Christophe Vasseur avait pris, dans l’urgence, la décision de ne pas annuler les représentations pour ne pas "prendre de risques avec la sécurité."

Mode opératoire rodé

La Condition Publique n’est pas la seule salle à avoir été bernée. En effet, Dieudonné s’est également produit dans les jours qui ont suivi à la Chapelle d’Armentières, aux salons Kennedy. À chaque fois, le mode opératoire est le même : la compagne de Dieudonné, Noémie Montagne, réserve des salles via différentes entreprises - L’esprit de la Forêt pour Roubaix et Les productions de la plume pour la Chapelle d’Armentières - sans préciser la tenue d’un spectacle de Dieudonné. Les personnes ayant réservé leurs places sont contactées quelques heures avant la représentation pour connaître le lieu exact de la tenue de l’événement.

Ainsi, la ville de Marcq-en-Baroeul a également été confrontée à ce mode opératoire. En novembre 2018, les services de l’Hippodrome reçoivent une demande de location pour "une conférence théâtrale" prévue en février 2019. Les services de la ville envoient ainsi un proposition de contrat, retournée signée dans les deux heures par la société organisatrice, l’Esprit de la Forêt. Après quelques recherches, la supercherie est dévoilée et le maire prend un arrêté pour interdire la venue de Dieudonné. L’humoriste controversé saisi alors le tribunal, qui lui donne raison. Le spectacle aura bel et bien lieu.

Plainte déposée

Après avoir étudié tous les recours possibles, Jean-Christophe Vasseur, directeur de la Condition Publique à Roubaix, avait décidé de porter plainte contre Dieudonné pour escroquerie et abus de confiance.

Le parquet de Lille a demandé le renvoi en correctionnelle de Dieudonné pour recel d’escroquerie et le renvoi de sa compagne, Noémie Montagne pour escroquerie. Tous deux seront jugés le 14 janvier prochain. Dieudonné et sa compagne encourent jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.