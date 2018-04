Disparition d'Angélique à Wambrechies : le point sur l'enquête de la police

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante d'Angélique SIX, 13 ans, 1m51, yeux bleus, cheveux blonds longs et lisses, depuis le 25 avril 16h30 à #WAMBRECHIES (#Nord). En cas d'information contactez le commissariat de #police de #LILLE 0362598031 ou 32 (jour) ou 83 60 pic.twitter.com/Zp1TYdvNQo — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 27 avril 2018

Wambrechies : les recherches se poursuivent pour retrouver Angélique, 13 ans

Frédéric Six, Père d'Angélique - France 3 Nord-Pas-de-Calais

La police recherche toujours la jeune Angélique Six, l'adolescente de 13 ans disparue mercredi après-midi dans le quartier de l'Agripin à Wambrechies. Une battue a été organisée hier à l'initiative de ses proches, mais les policiers ont eux aussi déployé d'importants moyens en plus de l'appel à témoins diffusé vendredi matin." nous a confirmé ce matin une source policière. La police était par ailleurs ce samedi au domicile de la jeune fille et dans le parc proche, pour y effectuer une enquête de terrain et interroger les voisins. Ses parents ont été entendus hier après-midi.Les sapeurs-pompiers ont eux aussi été sollicités vendredi vers 16 heures : des secours de Marcq-en-Baroeul, Lille, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq ont effectuéen faisant appel à des plongeurs. Des recherches jusque-là infructueuses.Hier, le parquet de Lille confiait n'avoir à ce stade "aucun élément" sur l'origine de sa disparition. Son père, cependant, ne croit pas à l'hypothèse de la fugue.