Eden Hazard (ex-LOSC), de Chelsea au Real Madrid ?

Le Real Madrid annoncera officiellement l'arrivée d'Eden Hazard après la finale de la Ligue Europa, que le joueur belge disputera avec Chelsea contre Arsenal le 29 mai. Pour un montant avoisinant les 100 M€ : https://t.co/NtM1kYWQ5w pic.twitter.com/AoDzbldJJn — L'ÉQUIPE (@lequipe) 13 mai 2019



Des millions pour le LOSC ?

"J'ai pris ma décision mais il ne s'agit pas que de moi", a déclaré le dimanche 12 mai Eden Hazard, l'ancien joueur du LOSC (2007-2012), qui achève sa septième saison en Premier League, sous les couleurs de Chelsea.A un an de la fin de son contrat, l'international belge est donné partant pour le Real Madrid de Zidane. C'est en tout cas ce qu'affirme L'Equipe ce lundi.Selon le quotidien sportif, un accord aurait déjà été trouvé autour d'une indemnité de transfert de 100 millions d'euros, et le club merengue aurait prévu d'annoncer l'arrivée de l'ancien Dogue après la finale de Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal le 29 mai prochain.Du côté de Luchin, on doit surveiller l'affaire avec beaucoup d'intérêt, le LOSC ayant droit à une partie du transfert au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA, qui rétribue les clubs formateurs.Ainsi, le club lillois devrait toucher 3,25% du montant de la transaction, selon nos calculs. Soit plus de 3 millions d'euros, dans le cas d'une vente à hauteur de 100 millions.Eden Hazard "a été un grand joueur de Chelsea pendant sept saisons et maintenant il est temps de respecter sa décision", a déclaré dimanche à la BBC Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues, tout en ajoutant qu'il espérait que l'attaquant belge resterait au club. "Bien sûr, j'espère, comme tous les supporteurs de Chelsea, qu'il restera avec nous, mais pour le moment je ne sais pas. Eden a toujours donné le meilleur de lui-même tout au long de ses sept saisons à Chelsea et il est devenu l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Maintenant il est temps de respecter sa décision", a déclaré Sarri.