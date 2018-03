5000, 10 000, 15 000 euros d'aide sur un emploi, ça lève des freins !

Les emplois francs testés à Lille seront-ils le remède au chômage dans les quartiers populaires ?

Chefs d’entreprises, recrutez dans nos quartiers. La @MEL_Lille est éligible au dispositif des emplois francs. Aujourd’hui, 26 entreprises signent une convention d’engagement et les 10 premiers contrats sont signés. @prefet59 @DamienCastelain pic.twitter.com/BVIMQtkg31 — MétropoleLille (@MEL_Lille) 21 mars 2018

L'emploi franc arrive à Lille. Le dispositif annoncé en novembre 2017 pendant la visite d'Emmanuel Macron sera expérimenté dans la métropole à partir 1avril.Les emplois francs sont présentés comme "une réponse aux barrières à l'emploi que peuvent rencontrer des nombreux habitants des quartiers populaires" indique le site du gouvernement Concrètement, les associations ou entreprises reçoivent une aide financière contre la formation et l'embauche en CDI de personnes issues de quartiers populaires,"J'ai toujours fait que de l'intérim ou des petits contrats en CDD," se réjouit Alexandre l'un des nouveaux bénéficiaires.: "On ne va pas se mentir, nous sommes sur un modèle associatif donc à but non lucratif, et c'est vrai que 5000, 10 000, 15 000 euros d'aide sur un emploi, ça lève des freins !" confie Vincent Huet, directeur de l'Aide aux Mères et aux Familles à Domicile (AMFD) Métropole Nord-Est.Le dispositif d'emplois francs avait déjà été testé sous le quinquennat de François HollandeLa différence estCette fois-ci sera-t-elle la bonne ?