À 16h30 ce samedi 28 mars, sept sapeurs-pompiers d’Haubourdin et Lomme sont intervenus pour un accident de la route. Il ont trouvé un quad renversé rue des Bruyères à Englos dans la métropole lilloise.Le conducteur est décédé selon les pompiers. Une femme a également été légèrement blessée dans l'accident. L'épouse du conducteur est choquée et nécessite une hospitalisation. Les deux femmes sont en cours de prise en charge et sont transportées vers le centre hospitalier de Lille.