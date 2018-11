Englos : situation tendue dans la zone commerciale entre Gilets Jaunes et CRS

Au centre commercial d'Englos, les #GiletsJaunes et les forces de l'ordre face à face. Grosse tension et lacrymogène. @fbleunord pic.twitter.com/LRd7aXqbw1 — Benjamin Boukriche (@benboukriche) 24 novembre 2018

Les Gilets Jaunes tentent de bloquer Auchan Englos

Les#GiletsJaunes sont toujours devant Auchan Englos https://t.co/NQbMSBUeEE — Gout (@Cedlike59) 24 novembre 2018

"La situation se tend", a déclaré ce samedi après-midi un porte-parole d'Auchan Retail France. "On a affaire cette fois à des professionnels, des agitateurs en cagoule, qui s'en sont pris aux caddies pour faire des barricades". Vers 14h, clients et personnel d'Auchan Englos étaient confinés à l'intérieur de l'hypermarché, les CRS ayant dû faire usage de gaz lacrymogènes sur la zone commerciale, l'une des plus importantes de la métropole lilloise. "C'est un choix d'Auchan de retenir les clients à l'intérieur et non un demande des forces de l'ordre", nous a fait savoir la préfecture du Nord.Dans la matinée, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont investi les lieux pour gêner la circulation aux ronds points et aux passages piétons, dans une ambiance d'abord bon enfant. Ils devaient être rejoints par un groupe de "Motards en Colère".Face à eux,. Certains Gilets Jaunes ont visiblement tenté d'investir la galerie commerciale d'Auchan avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.Selon le porte-parole d'Auchan Retail, l'hypermarché d'Englos avait perdu ce samedi matin 50% de son chiffre d'affaires habituel.