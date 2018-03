Est-ce le géant chinois Alibaba qui s'installera bientôt dans les Weppes ?

Emplacement approximatif de la potentielle zone d'activités. / © Google Maps

Pour le maire d'Illies, il s'agit de "bruits de couloir". La seule certitude qu'a Daniel Hayart, c'est qu'est en cours instruction. Il concerne un premier terrain de 32 hectares, dans le hameau de Gravelin, et le maire aurait évoqué en conseil municipal un bâtiment de 96 000m2. Pour le reste, l'édile affirme ne rien savoir et renvoie vers la MEL qui se serait chargée de toutes les négociations avec la future entreprise.La seule chose qui l'intéresse sur cette zone de 70 ha, à cheval surc'est " l'emploi". Et de ce côté, on lui aurait parlé de "1000 à 3000 postes". L'élu peste effectivement sur les destructions d'emplois dans son secteur, qui obligent ses habitants à déménager ou à patienter durant plus d'1h30 dans les embouteillages, pour rejoindre Lille et son bassin d'emplois.MaisPour Francis Calcus, un de ces voisins de la potentielle zone d'activités, qui voit sa pâture amputée, "on sacrifie la campagne". Des agriculteurs expropriés, pour la construction du bâtiment, s'indignent. Pour eux, la friche industrielle à côté de la Française de Mécanique à Douvrin, non loin de là, aurait été bien plus adéquate et n'aurait pas obligé à sacrifier des terres agricoles. Mais elle n'appartient pas à la MEL. Or, il s'agit bien d'un projet métropolitain.