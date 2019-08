Faches Thumesnil : le corps d'un homme a été découvert après l'incendie de son domicile

Ce matin, jeudi 29 août, un septuagénaire a été découvert mort à son domicile, alors que sa maison était en train de brûler.Vers 11h, les pompiers du Nord sont intervenus pour un feu d'habitation avenue du Général Leclerc. Une épaisse fumée s'y échappait. L'incendie s'était généralisé et il existait un risque de propagation. Au moyen de 4 lances, une vingtaine de pompiers ont réussi à maîtriser le feu.Au rez-de-chaussée, les secours de Lesquin, Villeneuve d'Ascq et les 3 centres de secours lillois ont retrouvé le corps d'un homme de 72 ans, propriétaire du logement. Les causes du décès et de l'incendie sont pour l'instant inconnues. Une enquête judiciare a été ouverte.