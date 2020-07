Un mineur et un majeur ont été arrêtés mardi après-midi dans une habitation de Fâches-Thumesnil, alors qu'ils s'étaient endormis dans la maison qu'ils venaient de cambrioler.

Un bijou

Voilà une affaire facilement résolue pour les policiers, alertés mardi vers 15 heures d'un vol par effraction en cours dans une habitation de la rue de Guingamp à Fâches-Thumesnil (Nord), a-t-on appris de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).L'équipage dépêché sur les lieux a fouillé l'habitation pour procéder à des constatations, et est tombé sur deux jeunes individus endormis à l'étage, en plein après-midi.Les fonctionnaires ont réveillé les deux intrus, et ont procédé à leur fouille. Un bijou dérobé dans la maison a été trouvé sur l'un d'eux. Une effraction a par ailleurs été constatée sur une porte du jardin.Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. L'un est âgé de 15 ans, son comparse de 24 ans.