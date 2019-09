Football : un match amical Algérie-Colombie au Stade Pierre-Mauroy

Les Algériens célébrant leur titre de champions d'Afrique en juillet dernier. / © MOHAMED EL-SHAHED / AFP

L'équipe d'Algérie n'avait plus joué en France depuis un match amical contre le Mali le 18 novembre 2008 à Rouen. "Le match est programmé le 15 octobre. Ce sera annoncé officiellement dans les prochains jours", a déclaré un responsable du stade, confirmant une information du journal L'Equipe."Il nous reste à finaliser toutes les autorisations avec la Fédération française de football et la FIFA. Les places seront mises en vente mercredi prochain à 11h, à partir de 20 euros", a-t-on ajouté, en précisant que l'organisation attendait jusqu'à 40 000 personnes pour cette rencontre.Les spectateurs colombiens pourraient être nombreux à faire le déplacement, la communauté colombienne comptant "100 000 personnes en France". Une importante communauté algérienne ou d'origine algérienne réside également dans la région des Hauts-de-France.Contactée, la Fédération colombienne de football s'est refusée à tout commentaire, arguant du fait que le contrat portant sur l'organisation du match n'a "pas encore été signé". L'Algérie a fréquemment joué des rencontre amicales sur le sol français pendant les années 2000, y compris après le France-Algérie d'octobre 2001 - le seul match entre les deux pays - qui avait dû être interrompu après l'envahissement du terrain par des supporters de l'Algérie.Le 10 septembre, le président de la Fédération française Noël Le Graët a émis le souhait que les Bleus puissent à nouveau affronter les Fennecs, mais cette fois en Algérie. Une affiche qui aurait fière allure entre les actuels champions du monde et champions d'Afrique.