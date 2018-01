La gare Lille-Flandres totalement évacuée, les démineurs mobilisés

Un bagage abandonné dans un Relais Presse de la gare Lille-Flandres lundi soir vers 20h20 a nécessité l'évacuation totale des lieux. Un périmètre de sécurité a été mis en place, et les axes routiers alentours ont été coupés. Les services de déminage sont arrivés sur place vers 21 heures, et ont procédé à la levée de doute, sans faire usage de moyens pyrotechniques.



Les effets abandonnés ont été remis à la police des transports, afin d'en identifier le propriétaire. La situation est revenue à la normale moins d'une heure après la découverte du bagage. Un TER a été retardé.

6 TGV bloqués plus tôt à Lille-Europe Plus tôt dans l'après-midi de lundi, ce sont deux bagages abandonnés sur deux quais différents de la gare Lille-Europe qui ont provoqué, là aussi, l'évacuation totale des lieux. La levée de doute a été effectuée relativement rapidement, mais l'incident a tout de même provoqué "d'importantes perturbations", selon la SNCF. Deux TGV ont été bloqués à l'intérieur de la gare et quatre autre se sont retrouvés immobilisés à l'extérieur, provoquant ensuite d'importants retards avec un "effet dominos".



LA SNCF rappelle aux usagers qu'il est important d'étiqueter les bagages et, surtout, de ne jamais les laisser sans surveillance dans les gares. Dans la journée de lundi, cinq événements de ce type ont eu lieu dans le nord de la France, impactant les liaisons et provoquant, de ce fait, une gêne parfois importante pour les voyageurs.