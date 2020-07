Genech : le centre aéré fermé après détection de 5 cas de Covid-19 parmi animateurs et enfants, 70 personnes à tester

Série de tests

Le centre aéré de Genech (Nord) a été précipitamment fermé mardi soir après la détection de cinq cas avérés de coronavirus. Un bilan provisoire à ce stade.Des cas dépistés au lendemain du week-end dernier, après que certains enfants et animateurs ont présenté des symptômes compatibles avec le Covid-19.Le centre aéré de Genech, géré par la communauté de communes Pévèle-Carembault, accueillait cette semaine 48 enfants, encadrés par une dizaine d'animateurs.Deux enfants et trois encadrants ont été dépistés positifs au Covid-19."Ils se portent tous bien, sauf un qui a un peu de fièvre", rapporte Nadège Bourghelle-Kos, vice présidente de la Pévèle Carembault, responsable des centres aérés du secteur. "Notre priorité est que les enfants et animateurs se portent bien, et qu’il seront tous en pleine forme très prochainement", a-t-elle souhaité.Toutes les personnes ayant participé à ce centre, ou ayant circulé dans les locaux, doivent être testées d'ici à vendredi ou au début de la semaine prochaine. Soit environ 70 hommes, femmes et enfants qui doivent être soumis à un dépistage.Les "cas-contacts" de toutes ces personnes (familles, proches) sont vivement encouragés à se faire dépister pour éviter une propagation du coronavirus.