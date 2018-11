Gérald Darmanin démissionne de la vice-présidence de la MEL, un mois après s'y être engagé

"Petite bizarrerie administrative"

La lettre de démission du ministre de l'Action et des Comptes publicsn'est parvenue au siège de la Métropole européenne de Lille que vendredi dernier, le 23 novembre, a indiqué la MEL, confirmant une information de La Voix du Nord L'ancien maire de Tourcoing en avait pourtant fait l'annonce il y a un peu plus d'un mois auprès de nos confrères, assurant qu'"au lendemain de ma nomination au gouvernement, j'ai dit que je n'avais pas vocation à rester vice-président de la MEL toute la durée de mon mandat"."Je veux me consacrer à ma fonction de ministre. Et je tiens ma promesse de ne pas cumuler des fonctions exécutives" avait-t-il ajouté.Mais cette démission semble n'avoir pas été effective qu'un mois plus tard, pourtant Gérald Darmanin y date sa démission du.... Une "" explique-t-on à la MEL.