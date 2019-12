Gestion dynamique, création d'un demi-échangeur ... la MEL vote des mesures pour lutter contre les bouchons sur l'A1

Cinq points de modification

La création d'un demi-échangeur sur l'autoroute A1, à hauteur de Templemars, qui permet une entrée depuis Lille et une sortie vers Lille, pour relier l'autoroute A1 et la RM952.



Une gestion dynamique de la circulatoin sur l'autoroute A1 : les automobilistes seront invités à respecter des vitesses limites fluctuantes sur des panneaux de régulation de vitesse, pouvant évoluer selon le trafic.



Un renforcement du réseau d'itinéraires cyclables sur le secteur, notamment de part et d'autre de l'autoroute A1 et en direction du pôle d'échanges de Seclin et de la gare de Templemars.



Des modifications de voies existantes au niveau de l'échangeur de Seclin pour sécuriser davantage la circulation sur les bretelles à destination de Paris et permettre une meilleure circulation sur la RM 549, entre Avelin et Seclin.



La création d'un nouveau tronçon de voirie entre la RM952 et le parc d'activités Seclin-Epinette pour que celui-ci soit mieux desservi en matière de transports en commun.

[Conseil @MEL_Lille] @julienduboislil "Des millions d’€ pour 1 mode de déplacement climaticide. Tout cela n’a aucune logique, alors que nous venons d’adopter un budget intégrant une 1e application du budget climatique sur la politique voirie." https://t.co/qsIOH683Ox — Élu-es EELV de Lille et de la Métropole 🌻 🇪🇺 (@eluEs_eelvLille) December 13, 2019

La Métropole européenne de Lille comptabilise cinq millions de déplacements par jour, tous modes de transports confondus. Un nombre qui n'épargne pas les axes routiers du sud de la métropole : l'autoroute A1 et plus particulièrement le secteur Templemars-Seclin-Vendeville sont fréquemment saturés. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, les élus métropolitains ont élaboré et voté un plan d'actions ce vendredi 13 décembre.Le demi-échangeur de Templemars ne fait pourtant pas l'unanimité. Pour Julien Dubois, conseiller métropolitain Europe Ecologie - Les Verts (EELV), "cette infrastructure routière contribuera à l'étalement urbain et à un modèle de développement économique que nous ne soutenons pas. Nous ne voyons pas dans le projet proposé une prise de conscience écologique qui permette enfin de lutter contre la dépendance des habitants de la Métropole à la voiture et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre."Selon lui, ce Plan d'actions met en avant "un mode de déplacement climaticide", qui coûte des "millions d'euros". "Tout cela n'a aucune logique alors que nous venons d'adopter un budget intégrant une première application du budget climatique sur la politique de voirie".Au contraire, pour Daniel Janssens, vice-président en charge de la voirie et de la qualité des espaces publics à la MEL, "ce projet permettra aux métropolitains d'accéder à un plus grand confort de vie, avec une gestion dynamique des grands axes et des terres agricoles préservées."Le communiqué de la MEL indiquant qu'une attention particulière sera portée à "la gestion efficace des eaux de ruissellement et de la ressource en eau", à "une limitation de l'étalement urbain" et à "une préservation des terres agricoles et des champs captants".