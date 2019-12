Grève : le centre commercial “Promenade de Flandre” et Auchan Roncq privés d'électricité après une action syndicale

À Promenade de Flandres, les gaziers et électriciens coupent le courant de la zone : « on veut peser sur l’économie, et l’énergie, c’est nous qui l’avons en main » #reformesdesretraites #greve12decembre pic.twitter.com/OePdr8dVfN — Elodie Rabé (@ElodieRabe) December 12, 2019

Une action syndicale est en cours à la "Promenade des Flandre" de Neuville-en-Ferrain, dans la métropole lilloise. Le centre commercial a été privé d'électricité jeudi matin et ses commerces contraints de fermer, après une action revendiquée par les salariés d'Enedis contre la réforme des retraites.À partir de 11H00, "nous avons plongé le centre commercial 'Promenade de Flandre' dans le noir, pour protester contre cette réforme. Environ 300 grévistes participent à l'action", a assuré José Da Silva, représentant de la CGT de Tourcoing."Nous allons aussi couper l'électricité du supermarché Auchan, à Roncq", à proximité de ce centre commercial, a-t-il annoncé.Une vidéo a été postée sur Snapchat, montrant le moment où les manifestants s'approchent du transformateur. La Voix du Nord Selon , le cortège de près de 200 manifestants se dirigerait désormais vers la mairie de Tourcoing pour "passer un message à Gérald Darmanin", le ministre et premier adjoint de la ville.Ce n'est pas la première fois que le mouvement social a des conséquences sur le réseau d'Enedis : mardi 10 décembre, déjà, un millier de foyers avaient été privés d'électricité à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pendant le passage de la manifestation.Plusieurs magasins ont confirmé à l'AFP que l'électricité était coupée dans l'ensemble du centre commercial. "On n'a pas été mis au courant du tout, tous les commerces sont fermés depuis environ 30 minutes et (...) des camions EDF bloquent le rond-point central", a-t-on indiqué chez Jules, l'un des commerces concernés."Tous les magasins sont fermés, on attend", a également déploré un salarié de Cultura.La direction d'Enedis a confirmé que quelque "1.150 clients" avaient été touchés "dans trois communes" limitrophes : Neuville-en-Ferrain, Roncq et Halluin, "dont le centre commercial et le supermarché Auchan"."Nos équipes sont déjà sur le terrain pour rétablir au plus vite la coupure et une partie des clients sont déjà réalimentés", a affirmé un porte-parole d'Enedis un peu après 12H00.Une déviation a par ailleurs été mise en place sur la ligne Citadine d'Ilévia, "en raison d ela manifestation" a prévenu Ilévia sur Twitter. Les arrêts "Promenade de Flandre" et "Petit Menin" ne sont pas desservis.Après l'intervention des équipes techniques, la situation était revenue à la normale jeudi après-midi, a indiqué Enedis.