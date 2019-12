Grève du 5 décembre : le réseau des transports en commun à Lille sera “fortement impacté”, prévient Ilévia

Métro

Bus

des lignes 30, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, Z6 et MWR

de la Navette du Vieux Lille

des Corolles 1, 2 et 3

des Citadines CITT, CIT5, CITL, C9, C10 et C11

de la ligne scolaire 967

Tramway

Sans surprise, la grève du 5 décembre va être très suivie au sein d'Ilévia. La société de transports en commun de la métropole lilloise a prévenu ce mardi 3 décembre que "le réseau de transports en commun de la MEL sera fortement impacté".Voici les perturbations à retenir par moyen de transport :La ligne 1 du métro circulera avec une plus faible fréquence qu'à l'accoutumée : comptez une rame toutes les 2 à 3 minutes.Certaines lignes ne circuleront pas, c'est le cas :Prévoyez également des fréquences modifiées sur les autres lignes de bus.Les deux lignes de tramway circuleront bel et bien, avec une fréquence de passage plus faible : un tramway toutes les 15 minutes sur le tronc commun allant de la Gare Lille-Flandres à Croisé Laroche. Pour les branches allant jusqu'à Roubaix et Tourcoing, comptez 30 minutes comme le dimanche.Le premier départ aura lieu à 6H10, contre 5H25 d'ordinaire.Ilévia prévient également que les agences situées sur la place des Buisses à Lille et dans la station de métro Eurotéléport à Roubaix seront exceptionnellement fermées.