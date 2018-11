Harcèlement scolaire : sept ans après sa tentative de suicide, que devient Jonathan Destin ?

Être utile aux autres

Il avait 16 ans quand il a décidé de s'immoler par le feu. Élève au lycée de Marquette-lez-Lille, Jonathan Destin était victime de harcèlement au quotidien. "A force, on a envie que ça se termine", expliquait-il dans l'émission Sept à Huit sur TF1 A la sortie du lycée, alors que ses harceleurs lui réclamaient 100 euros, l'adolescent s'était aspergé d'alcool à brûler au bord d'un canal. "et je me suis roulé dans l'herbe, je pensais que ça allait s'éteindre. Ensuite j'ai couru et j'ai sauté dans l'eau", poursuit-il.Pour la journée mondiale du harcèlement scolaire, TF1 va diffuser un téléfilm inspiré librement de l'histoire du Nordiste . L'occasion pour le jeune homme d'expliquer comment il a réussi à se reconstruire.Sept ans après, son corps porte toujours les stigmates de son geste. Mais petit à petit, le jeune homme de 23 ans reprend pied dans la vie. Après 17 opérations et de nombreuses cures thermales qu'il continue de suivre, écrirea été une vraie délivrance pour lui.Aujourd'hui, il dirige une. Et il reçoit de nombreux messages d'adolescents qui voient dans sa descente aux enfer un écho à leur propre histoire"Je pensais pas qu'il y en avait autant. Quand je me faisais harceler, j'étais dans mon monde.", nous expliquait Jonathan en 2015."Aujourd'hui,: fonder une famille, avoir ma voiture, et me lever tous les jours pour aller au travail", affirme-t-il à nos confrères de LCI Le jeune homme n'est jamais retourné à l'école après sa tentative de suicide, mais il a fait une remise à niveau et rêve de travailler dans l'informatique. Et pour ce qui est de ses harceleurs,"Je n'ai jamais osé, mais je sais que je peux encore le faire. J'ai encore peur d'eux, de les croiser, mais si ça arrivait, j'appellerai tout de suite la police, poursuit-il. J'espère qu'ils regrettent. Mais pour ma part,, ça va déjà beaucoup mieux."