Harcèlement scolaire : un téléfilm s'inspire de l'histoire de Jonathan Destin, Nordiste qui s'était immolé par le feu

TF1 s'engage contre le harcèlement scolaire avec la fiction événement "Le jour où j'ai brûlé mon coeur".



Le jour où j'ai brûlé mon cœur : un téléfilm sur le harcèlement scolaire avec Michaël Youn Michaël Youn donnera la réplique à Camille Chamoux dans le téléfilm dramatique "Le jour où j'ai brûlé mon cœur", adaptation d'une histoire vraie sur la tentative de suicide d'un adolescent harcelé.

L'histoire de Jonathan Destin va être adapté sur le petit écran. La chaîne TF1 diffuse lundi soir un téléfilm racontant le calvaire de ce garçon de Marquette-lez-Lille qui a tenté de mettre fin à ses jours en s'aspergeant d'alcool avant de s'immoler par le feu.C'était le 8 février 2011. Après six ans de brimades, insulté, frappé, racketté, le garçon tente de mettre fin à ses jours. La douleur le pousse à se jeter dans la Deûle, où une femme le sauve miraculeusement. Le jeune de 16 ans, inscrit au lycée des Vertes-Feuilles à Saint-André-lez-Lille passe alors deux mois dans un coma artificiel.Il en a gardé de lourdes séquelles et sortait en 2013 le livre "Condamné à me tuer" et s'est engagé contre le harcèlement scolaire. Cinq ans plus tard, c'est un téléfilm – intitulé " Le jour où j'ai brûlé mon cœur " – qui s'apprête à sortir, racontant son histoire avec quelques libertés."J'étais humilié à l'idée de raconter ce que je subissais. Mon père n'aurait pas compris que je ne sois pas fort comme lui" confiait-il hier au Journal du Dimanche . À 23 ans, il ne peut toujours pas avoir une vie normale : "(...) Mon coude ne tient pas droit. Et ne peux pas lever mon bras tout en haut."Ses harceleurs n'ont jamais été inquiétés, ne se sont jamais excusés. La plainte de la famille n'a pas abouti et l'école a même refusé d'organiser une réunion avec les professeurs, après l'incident.C'est l'une des différences avec le téléfilm, dans lequel le CPE du lycée – interprêté par Michaël Youn pourtnat peu habitué aux rôles sérieux – enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé."Le téléfilm est bien construit mais l’histoire est romancée" résume-t-il auprès de La Voix du Nord. "La fiction se déroule à Strasbourg, les prénoms de mes parents ont changé, je n’ai plus qu’une sœur alors que j’en ai deux, ma mère est enceinte alors que ce n’était pas le cas mais les faits sont respectés et le téléfilm ne trahit pas ce qui m’est arrivé".Et d'ajouter : ". Et les profs ne se rendent compte de rien."