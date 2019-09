Haubourdin : une ado gravement malade échappe de peu à la mort après son agression par trois autres mineures

Une jeune fille de 16 ans a dû être hospitalisée dans un état grave, dimanche, après avoir été agressée à Haubourdin, dans la métropole lilloise, par trois autres adolescentes à peine plus jeunes qu'elles.



Les faits se sont produits vers 15H45, rue Sadi-Carnot. La victime, qui souffre d'une maladie grave, a été prise à parti par trois jeunes – deux de 15 ans et une de 14 ans – qui cherchaient à lui voler son téléphone et son sac à main.



Risque mortel

Agressée devant une témoin, elle a aussitôt été prise en charge. Auprès de la police, arrivée rapidement sur les lieux, elle a formellement reconnu les trois mises en cause, qui ont été interpellées pour violences agravées en réunion et placées en garde à vue.



Mais la victime, du fait de sa maladie, a fait "une réaction qui pouvait être mortelle si elle n'était pas immédiatement prise en charge", indique une source policière. Elle a été immédiatement hospitalisée au CHR de Lille.